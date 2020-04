Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Straßenlaternen beschädigt

Wickede (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2 Uhr, konnten durch die Polizei drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren an der Hauptstraße in Wickede mit ihren Kraftfahrzeugrollern angetroffen werden. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie mehrere Tatverdächtige Straßenlaternen in dem Bereich beschädigten und anschließend mit zwei Motorrollern in Richtung Bahnhof davonfuhren. Nach bisherigen Erkenntnissen haben zwei der drei Jugendlichen, die Bleche der Sicherungskästen von vier Straßenlaternen gewaltsam geöffnet und mit einer entwendeten Warnbarke auf die Sicherungskästen eingeschlagen. In Folge dessen erlosch das Licht bei circa 12 Straßenlaternen im Bereich der Hauptstraße. Der dritte Jugendliche soll währenddessen "Schmiere" gestanden haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (reh)

