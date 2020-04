Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Soest (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:15 Uhr, hat ein 46-jähriger Autofahrer einen 51-jährigen Radfahrer beim Einfahren in einen Kreisverkehr am Danziger Ring übersehen. Der E-Bike-Fahrer war, vom Weslarner Weg aus, bereits im Kreisverkehr unterwegs, als der 46-Jährige mit seinem Citroen in diesen einfahren wollte. Der 51-jährige Bad Sassendorfer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer, ebenfalls aus Bad Sassendorf, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell