Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sprayer richten Schaden an

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Wohnanhänger, einen Bretterzaun, Stromkästen und einen Holzverschlag haben Unbekannte in Dansenberg mit Farbe besprüht und beschädigt. Die Taten haben sich vermutlich in der Zeit zwischen Sonntag, 24. Mai, und Samstag, 6. Juni, ereignet. Der Schaden wurde erst am Samstag entdeckt. Unbekannte überstiegen vermutlich den Zaun des Wochenendgrundstücks im Bereich Bergbrunner Kopf. Sie sprühten mehrere sogenannte Tags auf acht, teilweise renovierungsbedürftige Wohnwagen, die auf dem Gelände stehen. Außerdem hinterließen die Sprayer ihre Graffiti am Zaun des Grundstücks und an einem Holzverschlag. Vor dem Grundstück sahen sie es auf zwei Stromkästen ab. Der entstandene Schaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise. Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeug in dem Wochenendgebiet aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

