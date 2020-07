Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit Tretroller

Baden-Baden (ots)

Eine Mädchen hat sich am Mittwochmorgen nach einer Kollision mit einem 14-Jährigen Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 11.15 Uhr fuhr das Kind mit einem Tretroller auf den Marktplatz in Sinzheim. Nach bisherigen Ermittlungen übersah sie den von rechts kommenden Radfahrer und kollidierte mit dem Jugendlichen. Beide kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Das Mädchen kam zur weiteren Behandlung ihrer Blessuren in ein Krankenhaus. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

