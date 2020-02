Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Freimersheim (ots)

Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde im Zeitraum zwischen den 30. Januar 13:00 Uhr und dem 31. Januar 08:30 Uhr eine Sandsteinmauer am Gemeindehaus in Freimersheim beschädigt. Der Unbekannte touchierte und beschädigte die Mauer beim Befahren der Hauptstraße. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Edenkoben und 06323-9550 entgegen.

Polizeiinspektion Edenkoben



PK Großhans



Telefon: 06323-9550

www.polizei.rlp.de/pd.landau



