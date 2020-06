Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkener Fahrradfahrer

Bretzenheim (ots)

Am 13.06.20 gegen 17:50 Uhr meldeten Zeugen einen vermutlich betrunkenen Fahrradfahrer, welcher von Bad Kreuznach in Richtung Bretzenheim auf dem Fahrradweg neben der B48 gefahren sei. Dieser habe schließlich am Mahnmal "Feld des Jammers" angehalten. Dort konnte er von einer Streife der Polizei Bad Kreuznach angetroffen werden. Der 63 jährige Mann war deutlich alkoholisiert. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

