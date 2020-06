Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Hinweise auf Schlägerei erbeten

Bad Kreuznach (ots)

Wie der Polizei erst im Nachhinein bekannt wurde, kam es am Sonntag, 31.05.2020 gegen 22:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Mannheimer Straße (historische Neustadt) in Höhe der Hausnummer 66. Dabei wurde ein 30-jähriger Mann am Kopf durch einen oder mehrere Täter verletzt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Geschehen und/oder den beteiligten Personen geben?

