Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Die Polizei in Rostock bittet um Mithilfe

Rostock (ots)

Am 20.12.2019 wurden im Laufe des Vormittags zwei Fälle sexueller Belästigung bei der Rostocker Polizei bekannt. Dabei waren die beiden Geschädigten am 20.12.2019 vormittags unabhängig voneinander fußläufig in der Thomas-Mann-Straße und in der Freiligrathstraße unterwegs, als eine männliche Person auf einem Fahrrad von hinten an den Geschädigten vorbeifuhr und diese jeweils mit der Hand an das Gesäß fasste. Da sich der unbekannte Tatverdächtige in beiden Fällen von hinten näherte, konnten die Geschädigten diesen auch nur vage beschreiben, wobei die Täterbeschreibung in beiden Fällen ähnlich war. Zur Personenbeschreibung wurde Folgendes bekannt: - männlich, - ca. 20 - 30 Jahre alt, - dunkles kurzes Haar, - dunkel gekleidet Über die Internetwache der Polizei wurde nun ein weiterer Fall dieser Art bekannt, der sich ebenfalls am 20.12.2019 im Bereich der Straßenbahnhaltestelle am Leibnitzplatz ereignet hat. Die durch die Geschädigte dargelegte Tatbegehungsweise und die Personenbeschreibung des Täters stimmen auch hier mit den o.g. Sachverhalten überein. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeihauptrevier Reutershagen um Unterstützung bei der Aufklärung der Tat. Wer hat sich am 20.12.2019 im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 09:10 Uhr im Bereich Innenstadt; insb. Freiligrathstraße, Thomas-Mann-Straße und am Leibnitzplatz aufgehalten und kann Hinweise zu den beschriebenen Taten und dem gesuchten Tatverdächtigen geben. Sachdienliche Hinweise können an das PHR Reutershagen unter der Telefonnummer 0381/4916-0, die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Dienststelle weitergeleitet werden. A. Behnke Dienstgruppenleiterin Polizeiinspektion Rostock Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell