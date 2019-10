Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Transporter fährt auf stehenden Golf auf

Beverungen-Dalhausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Mittwoch, 2. Oktober, in Beverungen-Dalhausen. In der Ortsdurchfahrt B 241 hatte gegen 16 Uhr die Fahrerin eines VW Golf am rechten Fahrbahnrand angehalten. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Transporters der Marke Peugeot bemerkte den stehenden Golf zu spät und fuhr auf das Heck auf. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, die noch im Golf sitzende Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.000 Euro geschätzt. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell