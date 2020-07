Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - In psychischem Ausnahmezustand

Gaggenau, Ottenau (ots)

Der offenbar psychische Ausnahmezustand eines Endzwanzigers sorgte am Donnerstagmorgen für einen Polizeieinsatz in Ottenau. Am Morgen hatte der Mann bei einem Spaziergang mit Verwandten offenbar eine Waffe gezogen und einen Schuss, nicht gegen Personen, abgegeben. Zwischenzeitlich war er wieder zurück an seiner Wohnanschrift und habe, weiterhin bewaffnet, mutmaßlich in der Wohnung randaliert. Daraufhin wurden gegen 8:40 Uhr die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei alarmiert. Gemeinsam mit Polizeihundeführern aus Rheinmünster betraten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau das Haus in der mittlerweile gesperrten Beethovenstraße und konnten den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Er wurde im Anschluss in eine Spezialklinik gebracht.

/rs

