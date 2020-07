Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand einer Lagerhalle

Arnsberg (ots)

Am Freitag, 19:45 Uhr, entstand aus noch nicht geklärter Ursache in einer Lagerhalle für Lampenschirme in der Straße "Alter Holzweg" ein Brand. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell