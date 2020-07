Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rettungshubschrauber eingesetzt

Sundern (ots)

Ein 63-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau aus Sundern waren, am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr, gemeinsam mit ihren Fahrrädern auf einem Radweg zwischen Allendorf und Amecke unterwegs. In einer Linkskurve berührten sich die beiden Fahrräder und verkeilten. Beide stürzten. Der Mann wurde durch den Sturz schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Frau blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell