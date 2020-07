Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Arbeitsmaschine umgekippt

Brilon (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Raumbergweg war eine 43-jährige Frau aus Brilon mit einer Arbeitsmaschine unterwegs. In einer Linkskurve kippte sie mit der Maschine aus ungeklärter Ursache um und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

