Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrraddieb festgenommen

Arnsberg (ots)

Zu den Ohlwiesen fiel Zeugen am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr ein weißer Lieferwagen an einer Firma auf. Ein Mann schaute nach den dort abgestellten Fahrrädern und lud ein nicht abgeschlossenes Fahrrad in den Sprinter. Anschließend schaute er erneut bei den anderen Rädern. Die Zeugin ging daraufhin zu dem Mann, welcher gerade mit einem weiteren Fahrrad von der Firma zum Lieferwagen unterwegs war. Nachdem der Mann angesprochen wurde fuhr er mit Fahrrad davon. Mitarbeiter der Firma informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen nach kurzer Zeit ein und konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Rumänien. Er führte die Beamten zu dem zweiten Fahrrad und wurde anschließend zur Polizeiwache Arnsberg gebracht. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

