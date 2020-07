Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf der Inselstraße gestürzt

Winterberg (ots)

In einer Linkskurve auf dem Weg nach Siedlinghausen kam am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein 39-Niederländer mit seinem Motorrad zu Fall. Aus ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

