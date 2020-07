Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Am Hennesee gestürzt

Meschede (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr war ein 24-jähriger Mann aus Lennestadt mit seinem Motorrad auf der B 55 in Richtung Eslohe unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell