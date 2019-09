Polizei Paderborn

POL-PB: Kasse eines Selbstbedienungsblumenfeldes aufgebrochen

Paderborn-Wewer (ots)

(ah)Am Samstag bemerkte ein Zeuge, dass die Kasse eines Selbstbedienungsblumenfeldes am Delbrücker Weg im Ortsteil Wewer Aufbruchspuren aufwies. Am Tatort zurückgelassen wurden Aufbruchswerkzeug sowie ein Fahrrad. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

