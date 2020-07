Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Neuer Ansprechpartner für unsere Bewerber!

Hochsauerlandkreis (ots)

Unser Beruf ist einer der Vielseitigsten. Vom Streifendienst über die Leitstelle bis hin zur Kripo und vieles mehr.

Einer der das besonders gut beurteilen kann ist der neue "Personalwerber" Dieter Horn. Der Polizeihauptkommissar aus Arnsberg ist seit 1981 bei der Polizei. Nach jeweils fünf Jahren Streifendienst in Düsseldorf und Dortmund führte ihn sein Weg 1991 zur Bezirksregierung Arnsberg. Hier gehörte er zum Team der Leitstelle. Nach seinem Studium in den gehobenen Polizeidienst war er mehrere Jahre Wachdienstführer bei der Polizeiwache Arnsberg. Der 58-Jährige war anschließend von 2010 - 2016 Ermittler im Verkehrskommissariat. Nachdem er kurzzeitig die Führungsstelle Verkehr geleitet hatte, war er seit 2017 Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle. Jetzt übernimmt er das Amt von Stefan Trelle, der zukünftig das Personaldezernat leiten wird.

Diese Bandbreite an Polizeierfahrung will er den jungen Bewerbern weitergeben und diese ermutigen, sich für den Polizeiberuf zu entscheiden.

Denn das ist es was unseren Beruf ausmacht. Vielseitigkeit. So Vielseitig, wie die Welt in der wir gemeinsam leben.

