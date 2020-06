Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradkontrollen in der Delmenhorster Innenstadt +++ Zahlreiche Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst haben am vergangenen Donnerstag, den 28. Mai 2020, Fahrradfahrer in der Delmenhorster Fußgängerzone kontrolliert.

Innerhalb von nur zwei Stunden, von 15:45 Uhr bis 17:45 Uhr, wurden insgesamt 18 Verstöße festgestellt und Bußgeldverfahren gegen die Radfahrer eingeleitet.

Aufgrund dieses Ergebnisses und der Tatsache, dass es in der Vergangenheit immer wieder Verstöße gegen das Fahrradverbot in der Fußgängerzone in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr gegeben hat, wird die Polizei Delmenhorst auch weiterhin derartige Kontrollen durchführen.

