Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200217.6 Hohenlockstedt: Drei Verletzte und Totalschaden bei Unfall

Hohenlockstedt (ots)

Sonntagabend ist die Fahrerin eines BMWs nach dem Abbiegen auf die Kreisstraße 53 in Hohenlockstedt von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Sie und ihre Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Kurz vor 19.00 Uhr war die 19-Jährige in Begleitung eines jungen Mannes und einer jungen Frau auf der Bundesstraße 77 aus Richtung Hohenwestedt kommend unterwegs. An der Kreuzung zur K 53 bog sie in Richtung Hohenaspe ab und verlor unmittelbar danach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach links in den Straßengraben. Hier kippte ihr Wagen auf das Dach und blieb liegen. Mit Unterstützung von Ersthelfern befreiten sich die Insassen aus dem Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Mit drei Rettungswagen kamen die Verunglückten zur Untersuchung in das Itzehoer Krankenhaus.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell