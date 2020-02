POL-IZ: 200217.5 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Polizeidirektion Itzehoe

Seinen ersten Tag im neuen Lebensjahr beging ein Dithmarscher mit einer Strafanzeige. Er war in der Nacht zu heute ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit einem Auto in Itzehoe unterwegs.

Um 0.50 Uhr entschloss sich eine Streife, den Fahrer eines VWs in der Lindenstraße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Gespräch mit den Einsatzkräften räumte der 36-Jährige bereitwillig ein, keinen Führerschein zu besitzen - den hatte man ihm nach einer Drogenfahrt in der Vergangenheit entzogen. Zudem gab er an, gerade seinen Geburtstag gefeiert und im Zuge dessen Marihuana konsumiert zu haben. Eine kleinere Menge Rauschmittel hatte der beschuldigte noch bei sich. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an, einen Drogenvortest konnte der Betroffene nicht absolvieren. Die Fahrzeugschlüssel des 36-Jährigen behielten die Polizisten ein und fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Fahrens ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen.

