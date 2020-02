Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200217.4 Itzehoe: Unfall in betrunkenem Zustand

Itzehoe (ots)

Sonntagvormittag ist ein Mann mit seinem Auto in Itzehoe verunglückt. Wie sich herausstellte, stand er unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol. Zeugen hatten ihn bereits vor dem Unfall torkelnder Weise beobachtet.

Gegen 11.00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine männliche Person, die in offensichtlich betrunkenem Zustand in der Breitenburger Straße in ihren Wagen gestiegen und in Richtung Wellenkamp davongefahren war. Weit kam der Verdächtige nicht, denn an der Kreuzung Vor dem Delftor / Wellenkamper Chaussee geriet er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit während des Abbiegevorgangs in Richtung Wellenkamp nach links vom Abbiegestreifen ab, überfuhr zwei Ampelmasten einer Verkehrsinsel und landete schließlich auf einer zweiten Insel. Beobachter des Geschehens kamen dem betrunkenen Unfallfahrer sofort zu Hilfe, ebenso die Streife, die sich bereits auf der Suche nach dem gemeldeten Trunkenheitsfahrer befand. Einen Atemalkoholtest lehnte der Beschuldigte ab, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des 37-Jährigen behielten die Beamten ein und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

An dem Focus des Beschuldigten entstand Totalschaden, die ansonsten angerichteten Schäden dürften sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Die Ampelschaltung war nach dem Unfall auf der gesamten Kreuzung ausgefallen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell