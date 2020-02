Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200217.1 Marne: Unfallflucht bei Edeka

Marne (ots)

Bereits in der vergangenen Woche dürfte es am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Marne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Um 15.30 Uhr parkte die Geschädigte ihren VW auf dem Parkplatz des Frauen-Marktes in der Hafenstraße. Sie stellte sich in eine Parkbucht, neben ihr befand sich ein dunkler Kleinwagen. Rund 15 Minuten später verließ die Anzeigende den Laden wieder und fuhr nach Hause. Der Wagen neben ihr war mittlerweile auch verschwunden. Erst am Folgetag bemerkte die Frau, dass ihr Fahrzeug einige Schäden im hinteren Bereich aufwies. Diese könnten im Zuge des Ausparkens durch den beschriebenen dunklen PKW auf dem Gelände des Supermarktes verursacht worden sein. Die Reparaturkosten dürften sich nach ersten Schätzungen auf etwa tausend Euro belaufen.

Hinweise zu dem genannten Kleinwagen oder zu einem anderen möglichen Verursacher nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell