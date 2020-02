Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200214.1 Itzehoe: Trunkenheit am Steuer

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol am Steuer eines Wagens saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 0.25 Uhr stoppten Beamte in der Lehmwohldstraße den Fahrer eines Fords, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Aus dem Wageninneren drang deutlicher Alkoholgeruch, zwei Bier seien hierfür verantwortlich, so der 33-jährige Insasse. Ein Atemalkoholtest bei dem Itzehoer ergab einen Wert von 1,42 Promille - darauf entgegnete der Beschuldigte, dass es wohl doch mehr als die zunächst angegebene Menge Bier gewesen sei. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer auf dem Itzehoer Revier eine Blutprobe. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten - seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell