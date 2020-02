POL-IZ: 200213.2 Itzehoe: Frau mit beinahe zwei Promille am Steuer

Polizeidirektion Itzehoe

Mittwochnachmittag hat eine Zeugin den Verdacht der Trunkenheit bei einer Verkehrsteilnehmerin geäußert. Bei einer Überprüfung bestätigte sich die Annahme - ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von knapp zwei Promille.

Um 15.55 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei, weil sie die Vermutung hatte, dass die Insassin eines Hyundais mit ihrem Wagen unter Alkoholeinfluss durch Itzehoe fahren würde. Eine Streife stieß im Widukindweg auf das verdächtige Auto, am Steuer saß eine nach Alkohol riechende Itzehoerin. Die versuchte sich zwei Mal durch Weglaufen der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, so dass die Einsatzkräfte sie zuletzt zu Boden brachten. Ein Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von 1,92 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Wie sich herausstellte, hat die 31-Jährige ihren Führerschein bereits vor drei Monaten abgeben müssen, so dass sie sich nun unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss.

