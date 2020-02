Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200213.1 Marne: Grabstein entwendet

Marne (ots)

Von Montag auf Dienstag haben Unbekannte von der Verkaufsfläche eines Marner Steinmetzes einen Grabstein entwendet. Der Abtransport müsste mit einem Fahrzeug erfolgt sein, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis zum Dienstag suchten Diebe das Ausstellungsgelände eines Steinmetzes in der Königstraße auf. Von dort entwendeten sie einen einmaligen Stein aus Quarzit. Das etwa 120 Kilogramm schwere Modell besaß einen Wert von 1.200 Euro und war insofern besonders, als dass in den Stein eine Treppe zu einem Himmelstor eingearbeitet war. Die Täter dürften aufgrund des Gewichts des Stehlguts mindestens zu zweit und mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine. Da der Bereich des Tatortes an der Bundesstraße 5 liegt und gut einsehbar ist, erhoffen sich die Ermittler jedoch, dass Zeugen möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Diese sollten sie an die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 melden.

Merle Neufeld

