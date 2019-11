Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Fellbach: Betrunken und ohne Führerschein im gestohlenen Pkw unterwegs

Am Sonntagmorgen um 02:45 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Fellbach auf einen grauen Renault Clio ohne Abblendlicht aufmerksam, welcher aus der Blumenstraße in die Fellbacher Straße einbog. Nachdem der Pkw zunächst zur Kontrolle angehalten werden konnte, flüchtete eine unbekannte männliche Person vom Beifahrersitz und der Pkw fuhr plötzlich weiter. Der Pkw konnte letztendlich in der Bahnhofstraße gestoppt und der Fahrer festgenommen werden. Der Pkw wies mehrere frische Unfallschäden auf. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 EUR. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der Führerschein des Autofahrers wurde nicht einbehalten, da er keinen besaß. Weiter wurde der Pkw aus einer Werkstatt entwendet. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen, welche Hinweise auf mögliche Unfallstellen und über den geflüchteten Beifahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Weinstadt: B29 - SUV gefährdet Verkehrsteilnehmer

Am Samstag um 12:30 Uhr wurde ein Ehepaar auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart durch einen 23jährigen Fahrer eines roten SUV der Marke Seat mit sehr hoher Geschwindigkeit rechts überholt und beim anschließenden Fahrstreifenwechsel gefährdet. Der Pkw fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter über die B14 bis zur Ausfahrt Winnenden und überholte dabei weitere Verkehrsteilnehmer sowohl auf dem rechten und linken Fahrstreifen. Dem Fahrzeugführer droht jetzt ein Strafverfahren wegen seiner riskanten Fahrweise. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise, welche ebenfalls durch den Fahrer des roten SUV gefährdet wurden. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Waiblingen unter Telefonnummer: 07151/950222

Murrhardt: Topf auf Herd vergessen

Am Samstag um 15:23 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Murrhardt und zu einem gemeldeten Brand in einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße aus. Die 81jährige Bewohnerin hatte in einem Topf Fett ausgelassen und begab sich kurzzeitig in den Keller. In dieser Zeit entzündete sich das Fett und entfachte einen Brand in der Küche. Ein Bekannter der Bewohnerin versuchte den Brand zu löschen und verletzte sich leicht an der Hand. Der entstandene Sachschaden beträgt 20.000 EUR.

Schorndorf: Betrunken und ohne Licht unterwegs

Aufmerksame Zeugen meldeten am Samstagabend um 20:28 Uhr einen weißen VW-Polo, welcher ohne Licht die Gmünder Straße in Richtung Krankenhaus Schorndorf fuhr. Der Pkw überfuhr außerdem eine Rot zeigende Ampel. Die verständigten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die 47jährige Fahrerin stark alkoholisiert war. Die Fahrerin musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und weiteren strafrechtliche Konsequenzen rechnen.

Rudersberg: Nach Unfall geflüchtet

Bislang unbekannter Lenker eines PKW VW Golf befuhr den Verbindungsweg von der L1150 kommend in Richtung Steinenberg. Am Ende einer Linkskurve kommt der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt seitlich gegen einen Baum. Der Pkw kommt wieder auf die Fahrbahn zurück und prallt in der Folge gegen die linke Böschung. Dabei drehte sich der Pkw und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde ein 35jähriger Mann schwerverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. An der Unfallstelle wurden mehrere Personen angetroffen, welche Angaben, dass sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrer dauern an. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Rudersberg war mit 5 Fahrzeugen und 28 Mann im Einsatz, das DRK mit einem Rettungswagen und einem Notarzt. Das Verkehrskommissariat Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07191/892990

