Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200212.3 Wilster: Trunkenheit im Verkehr

Wilster (ots)

Am Montagabend hat eine Streife in Wilster einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 21.45 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Straße Krumwehl einen VW samt dem alleinigen Insassen zu überprüfen. Im Gespräch mit dem Fahrzeugführer nahmen die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch wahr. Auf Nachfrage räumte der 59-Jährige ein, soeben in einer Kneipe gewesen und dort Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille, worauf die Polizisten die Entnahme eiern Blutprobe anordneten. Nach der Durchführung dieser Maßnahme auf dem Polizeirevier in Brunsbüttel wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

