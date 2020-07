Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Winterberg (ots)

Am Samstag zwischen 6:15 Uhr und 6:45 Uhr kam es zu zwei Unfällen in der Bödefelder Straße. Ein 36-jähriger Mann aus Rietberg beschädigte beim Ausparken ein Auto und entfernte sich vom Unfallort. Er befuhr die L 740 und stieß dort mit der Schutzleitplanke zusammen. Der 36-Jährige wendete und fuhr zurück zum Ausgangspunkt. Zeugen meldeten den Fahrer der Polizei. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

