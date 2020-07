Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am heutigen Tage kam es auf dem Hirschberger Weg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Kamen befuhr um 17.20 Uhr den Hirschberger Weg (L856) von Hirschberg in Richtung B55. In einer Rechtskurve verlor er die Gewalt über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die L685 wurde für die Maßnahmen am Unfallort bis 20.45 Uhr gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Rekonstruktionsgutachten an. Das Motorrad wurde sichergestellt. (DS)

