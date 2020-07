Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrerin im Bikepark schwer verletzt

Winterberg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag eine 35-jährige Mountainbike-Fahrerin aus Aachen im Bikepark Winterberg zu. Bei einer Fahrt stürzte sie über den Lenker. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (AS)

