Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Rennradfahrer verletzten sich bei Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

Am Samstag, 13. Juni, kam es gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Klosterstraße. Zwei Rennradfahrer (31 Jahre aus Wegberg und 33 Jahre aus Düsseldorf) befuhren die Klosterstraße aus Richtung Myhl bergab in Richtung Wassenberg. In der kurvenreichen Straßenführung kam den Beiden ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der die Fahrbahn so weit ausnutzte, dass er den Fahrweg der Radfahrer schnitt. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wichen die beiden Radfahrer nach rechts zum Fahrbahnrand hin aus und verloren dadurch die Kontrollen über ihre Rennräder. Sie stürzten zu Boden und verletzten sich. Der/die unbekannte Fahrer/-in setzte seine/ihre Fahrt mit dem Pkw in Richtung Myhl fort, ohne sich um die gestürzten Radfahrer zu kümmern. Der/Die unbekannte Pkw Fahrer/-in sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

