Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Demonstrationen verliefen ruhig

Heinsberg (ots)

Die für den 13. Juni (Samstag) angekündigten Demonstrationen rund um den Markplatz in Heinsberg verliefen ruhig. Zwischen 12.30 Uhr und 16:30 Uhr wurden die Straßen rund um den Markt in Heinsberg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Insgesamt nahmen etwa 40 Personen an den beiden demonstrativen Veranstaltungen teil. Es kam zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen. Beide Veranstaltungen wurden gegen 16 Uhr beendet.

