Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bargeld aus Imbiss in Geisweid geraubt - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Gestern Abend (Sonntag, 08.12.2019), gegen 21:10 Uhr, kam es zu einem Raub von Bargeld aus einem Imbiss in Geisweid. Ein bisher unbekannter Mann betrat einen Döner-Imbiss am Geisweider Busbahnhof und bedrohte den anwesenden 23-jährigen Angestellten mit einem Messer. Er griff in die Kasse und raubte das Bargeld. Der Mann war circa 175 cm groß, circa 25 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarze glänzende Jacke und eine blaue Jeanshose. Der Mann trug während der Tat eine Sturmhaube und soll Richtung Wartburgstraße/Friedhof gelaufen sein. Hinweise bitte an die Kripo in Siegen 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell