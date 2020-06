Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 165 vom 13.06.2020

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Hülhoven - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Einfamilienhaus auf der Albrecht-Dürer-Straße zu gelangen. Der Tatzeitraum lag zwischen Freitag, 05.06.2020, 12:00 Uhr und Freitag, 12.06.2020, 08:00 Uhr.

Übach-Palenberg - Einbruch in Lagerhalle

Am Samstag, 13.06.2020, gegen 02:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle auf der Bahnhofstraße. Ob etwas entwendet wurde stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Waldfeucht-Brüggelchen - Garage aufgebrochen

Unbekannte drangen in der Zeit vom 12.06.2020, 13:00 Uhr bis 13.06.2020, 00:40 Uhr in eine Garage auf der Baumgartenstraße ein. Neben einem Kompressor wurden mehrere Airbrush-Pistolen entwendet.

Selfkant-Saeffelen - Kfz-Diebstahl

In der Nacht zum Freitag, 12. Juni 2020, entwendeten Unbekannte einen weißen Mercedes Transporter, der auf der Grenzstraße abgestellt war.

Übach-Palenberg-Scherpenseel - Versuchter Diebstahl eines Kleintransporters

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 10.06.2020, 17:00 Uhr bis 12.06.2020, 09:00 Uhr einen auf der Heerlener Straße abgestellten Kleintransporter zu entwenden.

Diebstähle aus Kraftfahrzeugen:

Wassenberg

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 10.06.2020 bis 12.06.2020, in Fahrzeuge ein, die auf der Packeniusstraße, der Forckenbeckstraße, der Ackerstraße und der Roermonder Straße abgestellt waren. Auch in Birgelen (Rektor-von-Helden-Straße) und Orsbeck (Pappelweg) drangen Unbekannte in Fahrzeuge ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet bzw. stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

