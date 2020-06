Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Powerbanks entwendet: 25-Jähriger vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Bundespolizisten haben am Samstagnachmittag (06.06.2020) gegen 15:30 Uhr einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen der im Verdachts steht, mindestens neun Powerbanks aus Räumlichkeiten der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 25-Jährige deutsche Staatsangehörige offenbar bereits am 25.05.2020 aus einem Lager der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof mehrere Powerbanks, welche er anschließend zum Teil an ihm bekannte Personen verschenkte. Durch Zeugenhinweise konnte der mutmaßliche Täter von einer Streife der Bundespolizei am vergangenen Samstag im Hauptbahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die eingesetzten Beamten insgesamt sieben der entwendeten Elektrogeräte auf und stellten diese sicher. Weitere zwei Geräte wurden von Bekannten des 25-Jährigen herausgegeben. Der Wert des Stehlgutes liegt bei etwa 180 Euro. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls und der Hehlerei.

