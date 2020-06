Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Im Zug geraucht und zugeschlagen

Ludwigsburg / Zuffenhausen (ots)

Weil ein 49-Jähriger zwei unbekannte Männer am Samstagabend (06.06.2020) gegen 22:20 Uhr auf das Rauchverbot in einer S-Bahn hinwies, schlugen diese auf den Mann ein und bewarfen ihn mit einer Flasche. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der 49 Jahre alte Mann eine S-Bahn der Linie S4 von Zuffenhausen nach Ludwigsburg, als er offenbar zwei junge Männer ansprach, die in der S-Bahn geraucht haben sollen. Auf seinen Hinweis auf das geltende Rauchverbot in Zügen entgegneten die Unbekannten zunächst wohl Beleidigungen. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Raucher gemeinschaftlich auf den Fahrgast eingeschlagen haben. Als alle drei Personen am Bahnhof Ludwigsburg die S-Bahn verließen, warf einer der mutmaßlichen Täter offenbar zudem eine Glasflasche in das Gesicht des 49-Jährigen, bevor sie letztlich zu Fuß flüchteten. Die Unbekannten konnten trotz einer anschließenden Fahndung der Bundes- und Landespolizei nicht mehr angetroffen werden. Durch den Angriff erlitt der Reisende eine Platzwunde an der Lippe, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch vorerst ab. Die beiden Unbekannten werden als junge Männer mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer der beiden war offenbar mit einer weinroten, der andere mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

