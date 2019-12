Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis vom 13.12.2019

Heilbronn (ots)

Zweiflingen: Unfall im Kreisverkehr zwischen zwei Ford Kuga

An der Ausfahrt in Richtung Öhringen am Kreisverkehr bei Friedrichsruhe, zwischen Zweiflingen und Öhringen, verlor der Fahrer eines Ford Kuga am Donnerstagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Gegen 12.40 Uhr geriet der Pkw zunächst gegen einen Fahrbahnverteilter und kam dann auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Ford, ebenfalls der Serie Kuga. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

