Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis PRESSEMITTEILUNG vom 13.12.2019

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Über Verkehrsinsel geschleudert

Beim Einfahren auf die Bundesstraße 19 von der Karl-Schwarz-Straße aus, ereignete sich am Donnerstagmittag in Ingelfingen ein Verkehrsunfall. Gegen 13.40 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem BMW auf die Bundesstraße auf. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Audi eines 82-Jährigen. Durch den Unfall wurde der Audi um die eigene Achse gedreht und über eine Verkehrsinsel geschleudert. Im angrenzenden Grünstreifen kam der Wagen schließlich zum Stehen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der 82-Jährige und seine Beifahrerin begaben sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Sie verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Polizeipräsidium Heilbronn: Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle und Behinderungen

Am Morgen des Freitags wurden der Polizei zahlreiche witterungsbedingte Behinderungen und Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gemeldet. Insgesamt waren es bis 10 Uhr 19 Unfälle und zehn Behinderungen wie vereiste Fahrbahnen oder feststeckende Lastwagen. Bei einem Unfall bei Aglasterhausen wurde der Fahrer eines PKW, der von der Straße abkam und sich überschlug, leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es beim Sachschaden. In Lohrbach rutschten am Bahndamm mehrere Autos von der spiegelglatten Straße in einen Vorgarten. Aus dem Landkreis Heilbronn wurden fünf, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs, aus dem Main-Tauber-Kreis vier und aus dem Hohenlohekreis drei Unfälle gemeldet. Insbesondere in den Löwensteiner Bergen gab es vereiste Straßen, aber auch im Bereich Schöntal und bei Buchen standen mehrere LKW quer und konnten nicht weiterfahren. Bei Neuenstein blockierte ein quer stehender Lastwagen eine Straße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell