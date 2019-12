Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Von der Straße abgedrängt

Zwei Möglichkeiten hatte ein 40-Jähriger am Donnerstagmittag bei einer Fahrt mit seinem Mercedes: Entweder ein Frontalzusammenstoß oder eine Landung im Acker. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Wagen zwischen Bad Rappenau und Kirchardt unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein Unbekannter mit seinem PKW auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Daimlerfahrer lenkte seinen Wagen nach rechts in einen Acker. Der Unbekannte flüchtete. Da alles so schnell ging, konnte der 40-Jährige keine Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich beim Revier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Heilbronn/Talheim: Wohnungseinbrecher unterwegs

Am Donnerstag waren in Heilbronn und Talheim Wohnungseinbrecher unterwegs. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Talheimer Akazienweg. Im Inneren des Gebäudes durchwühlten sie alle Schränke und Kommoden. Die Beute der Diebe: 10 Euro Bargeld. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter durch die Heimkehr eines Bewohners um 19.45 Uhr gestört wurden und die Beute deshalb so gering ausfiel. In Heilbronn drangen Einbrecher in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Raffeltersteige ein. Zum Aufbruch eines Fensters kletterten sie auf das Dach der Garage und benutzten als Werkzeug eine Spitzhacke, die sie zuvor aus einem Geräteschuppen gestohlen hatten. Im Haus durchsuchten sie alle Möbel und stahlen einige Münzen und Bargeld. Außerdem ließen sie die Zündschlüssel von drei Fahrzeugen mitgehen. Zeugen, die Laufe des Donnerstags oder auch an einem der Tage zuvor, im Bereich des Talheimer Akazienwegs oder der Haigernstraße sowie Zeugen, die am Donnerstagabend in Heilbronn, im Bereich der Raffeltersteige und der Gundelsheimer Straße verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachteten, möchten sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kripo Heilbronn melden.

Heilbronn: Dreiste Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 56-Jährigen, nachdem dieser einen Radfahrer angefahren hatte und nicht an der Unfallstelle blieb. Der Mann fuhr in der Heilbronner Schaeuffelenstraße vom Fahrbahnrand an und übersah dabei offensichtlich einen 57-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Radweg verkehrsbedingt anhalten musste. Nachdem der PKW gegen das Bein des Radfahrers geprallt war, schlug dieser auf die Motorhaube des PKW, woraufhin der Fahrer ausstieg und zu dem Leichtverletzten sagte, dieser solle gefälligst besser aufpassen. Dann setzte er sich in seinen VW Touran und fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Anhand des Autokennzeichens war es für die Polizei kein Problem, den 56-Jährigen zu ermitteln.

Heilbronn: Äußerst ungeschickt

Äußerst ungeschickt verhielt sich ein 47-Jähriger am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Der Mann befuhr mit seinem Ford den linken Fahrstreifen der Fügerstraße und wechselte plötzlich auf die rechte Fahrspur, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort fuhr zu seinem Pech ein Streifenwagen der Polizei, dessen Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Unfall zu verhindern. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass der 47-Jährige keinen Führerschein hat.

Offenau/Neckarsulm: Allerhand unterwegs im Unterland

Zwei kleine Kontrollen führten Beamte des Polizeireviers Neckarsulm am Donnerstagabend an der B 27 in Offenau und in Neckarsulm durch. Dabei gingen ihnen mehrere Autofahrer wegen verschiedener Verstöße ins Netz. In Offenau wurde ein PKW-Lenker mit Rauschgift im Blut angehalten, ein anderer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In Neckarsulm waren es sogar zwei unter Rauschgifteinfluss stehende Fahrer und einer ohne Führerschein. Ein junger Mann fiel ebenfalls auf. Er hatte einen Führerschein, der ihn berechtigt zum begleiteten Fahren. Dummerweise saß er allein, ohne Begleiter, im Auto.

Neuenstadt: Eine Wildsau - drei Autos

Insgesamt rund 7.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall am Donnerstagabend bei Neuenstadt. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem PKW von Oedheim in Richtung Neuenstadt, als kurz nach dem dortigen Waldstück von links ein Wildschwein über die Straße rennen wollte und mit großer Wucht gegen die Fahrerseite des Autos prallte. Unmittelbar darauf fuhr eine Frau mit ihrem Opel Corsa gegen die auf der Straße liegende Sau und noch bevor die beiden Autofahrer die Unfallstelle absichern konnten, rammte auch noch der Dacia einer heranfahrenden 62-Jährigen das tote Tier.

Polizeipräsidium Heilbronn: Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle und Behinderungen

Am Morgen des Freitags wurden der Polizei zahlreiche witterungsbedingte Behinderungen und Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gemeldet. Insgesamt waren es bis 10 Uhr 19 Unfälle und zehn Behinderungen wie vereiste Fahrbahnen oder feststeckende Lastwagen. Bei einem Unfall bei Aglasterhausen wurde der Fahrer eines PKW, der von der Straße abkam und sich überschlug, leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es beim Sachschaden. In Lohrbach rutschten am Bahndamm mehrere Autos von der spiegelglatten Straße in einen Vorgarten. Aus dem Landkreis Heilbronn wurden fünf, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs, aus dem Main-Tauber-Kreis vier und aus dem Hohenlohekreis drei Unfälle gemeldet. Insbesondere in den Löwensteiner Bergen gab es vereiste Straßen, aber auch im Bereich Schöntal und bei Buchen standen mehrere LKW quer und konnten nicht weiterfahren. Bei Neuenstein blockierte ein quer stehender Lastwagen eine Straße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell