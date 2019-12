POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.12.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: VW-Fahrer überfährt Metallteil

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, als ein VW-Passat-Fahrer auf der B 292 im Bereich der Autobahnanschlussstelle ein Metallteil überfuhr. Bei dem Gegenstand, der 80 Zentimeter lang und 30 Kilogramm schwer ist, handelt es sich möglicherweise um ein Fahrzeugteil oder um verlorene Ladung. Durch den Zusammenstoß riss die Ölwanne des Volkswagens auf, was zur Folge hatte, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Straßenmeisterei beseitigte die Ölspuren. Das Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Metallteils geben können.

Mosbach: Alkoholisiert Unfall verursacht und davongefahren

Die Alkoholisierung eines Autofahrers und ein nicht vorschriftsmäßig ausgerüstetes Auto waren vermutlich Gründe für einen Unfall am späten Donnerstagabend in der Schorre in Mosbach. Gegen 23.40 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein BMW-Fahrer gegen einen Audi gefahren und anschließend ausgestiegen und weggerannt sei. Eine Streifenbesatzung konnte den Flüchtenden wenig später in der Nähe festnehmen. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Den Führerschein musste er gleich abgeben und seinen BMW, der trotz schneeglatter Fahrbahn mit Sommerreifen ausgestattet war, musste der 33-Jährige stehen lassen.

Aglasterhausen: BMW überschlug sich

Bei einem Unfall bei Aglasterhausen wurde der Fahrer eines 3er BMW, der von der Straße abkam und sich überschlug, leicht verletzt. Da das Ausmaß zunächst unklar war, war die Polizei mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Der 22-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein Krankenhaus gebracht. Der total beschädigte BMW wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Polizeipräsidium Heilbronn: Zahlreiche witterungsbedingte Unfälle und Behinderungen

Am Morgen des Freitags wurden der Polizei zahlreiche witterungsbedingte Behinderungen und Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gemeldet. Insgesamt waren es bis 10 Uhr 19 Unfälle und zehn Behinderungen wie vereiste Fahrbahnen oder feststeckende Lastwagen. Bei einem Unfall bei Aglasterhausen wurde der Fahrer eines PKW, der von der Straße abkam und sich überschlug, leicht verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es beim Sachschaden. In Lohrbach rutschten am Bahndamm mehrere Autos von der spiegelglatten Straße in einen Vorgarten. Aus dem Landkreis Heilbronn wurden fünf, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sechs, aus dem Main-Tauber-Kreis vier und aus dem Hohenlohekreis drei Unfälle gemeldet. Insbesondere in den Löwensteiner Bergen gab es vereiste Straßen, aber auch im Bereich Schöntal und bei Buchen standen mehrere LKW quer und konnten nicht weiterfahren. Bei Neuenstein blockierte ein quer stehender Lastwagen eine Straße.

