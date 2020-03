Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Zeitraum 14.03.2020 bis 15.03.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - Körperverletzung

Am Sonntag, dem 15.03.2020 gegen 02:59 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Eingangsbereich einer Bar an der Molkereistraße in Strücklingen. Ein 59-jähriger aus dem Saterland schlug einem 22-jährigen Saterländer mit der flachen Hand ins Gesicht. Hierdurch wurde das Opfer leicht verletzt.

Strücklingen - Versuchter Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag 09:30 bis Samstag 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Ferienhaus an der Sonnenau in Strücklingen einzubrechen. Hierbei verursachten die Täter einen Schaden von 250 Euro an der angegangenen Tür. Es blieb beim Versuch. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 zu melden.

Bösel - Sachbeschädigung an Bus

In der Zeit von Freitag 15:00 Uhr bis Samstag 08:00 Uhr wurde ein Bus, welcher am Dorfpark in Bösel abgestellt war, beschädigt. Bislang unbekannte Täter warfen mehrfach Steine gegen die Frontscheibe, wodurch diese beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Saterland -Sachbeschädigung

Am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr wurden die Glasscheiben eines Bushäuschens an der Jahnstraße im Saterland durch unbekannte Täter zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Saterland - Verkehrsunfall mit Fahrrad

Am Samstag gegen 12:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kantstraße in Saterland. Ein 48-jähriger Saterländer fuhr mit seinem Fahrrad vom Hof und kollidierte unmittelbar mit einem geparkten PKW auf der Straße. Ein Test am Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 1,41 Promille. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden an dem PKW liegt bei ca. 500 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstag gegen 16:20 Uhr. Ein 68-jähriger Friesoyther beabsichtigte mit seinem Traktorgespann von der Neuscharreler Straße auf einen Hof abzubiegen. Dies erkannte ein in gleicher Richtung hinter dem Gespann fahrender 61-jähriger Motorradfahrer aus Esterwegen zu spät und prallte mit seinem Motorrad gegen das stehende Gespann. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Gesamtschaden durch den Verkehrsunfall geben die Beamten mit ca. 13.000 Euro an.

