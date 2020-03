POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 14.-15.03.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Körperverletzung

Am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 04:30 Uhr kam es in Löningen vor einer Kneipe an der Hasestraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hierbei schlug und trat ein männlicher Täter auf sein männliches 39-jähriges Opfer ein. Das Opfer musste mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden, während der Täter flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen unter Telefon 05432/9500 zu melden.

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Samstag, dem 14.03.2020 kam es gegen 06:10 Uhr vor der Diskothek am Industriezubringer in Cloppenburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen aus Escheburg. Dieser wurde zunächst durch drei Personen angesprochen, dann bedrängt und anschließend körperlich angegangen. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen können sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 melden.

Cloppenburg - Körperverletzung

Leicht verletzt wurde bereits am Mittwoch gegen 16:00 Uhr ein 9-jähriger Junge, der auf dem Spielplatz an der Margarethenstraße in Cloppenburg spielte. Als ein 53-jähriger Cloppenburger mit seinem Hund am Spielplatz vorbeikam, biss der Hund den 9-Jährigen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Die Tat wurde erst im Nachgang angezeigt.

Cloppenburg - Diebstahl einer Handtasche

Am Freitag, dem 13.03.2020 zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr stellte die 24-jährige Geschädigte ihre Handtasche im Kassenbereich eines Supermarktes an der Osterstraße in Cloppenburg ab. Als sie nach ihrem Einkauf zur Kasse kam, war die Handtasche samt Inhalt verschwunden. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zu möglichen Tätern machen können.

Cloppenburg - Diebstahl von Kennzeichen

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr wurden die ausländischen Kennzeichen DB 96 PAC von einem BMW 320D, welcher in der St.-Sebastian-Straße in Cloppenburg geparkt war, entwendet.

Cloppenburg - Diebstahl von Kennzeichen Zu einem weiteren Kennzeichendiebstahl kam es ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 22:00 Uhr und 01:00 Uhr in der Eschstraße auf dem Parkplatz der Caritas-Sozialwerkstatt in Cloppenburg. Hier wurden die Kennzeichen CLP-MT 397 von einem VW Scirocco entwendet.

Emstek - Versuchter Diebstahl

Am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 22:00 Uhr bemerkte ein LKW-Fahrer Personen auf dem Gelände eines fleischverarbeitenden Betriebes an der Wilhelm-Bunsen-Straße in Emstek. Die Täter hatten ein Loch in den Zaun geschnitten und auf diesem Wege das Gelände betreten. Als die Täter bemerkt wurden, flohen sie vom Gelände und entkamen unerkannt. Die Polizei fragt nun: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge auf dem Niedrigen Weg zwischen Cloppenburg und Emstek bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600.

Garrel - Sachbeschädigungen durch Reifenstechen

Eine ganze Serie an Sachbeschädigungen musste die Polizei in der Nacht von Freitag 13.03.2020 auf Samstag 14.03.2020 in Garrel verzeichnen. Die Taten ereigneten sich zwischen 23:00 Uhr und dem frühen Morgen. Insgesamt wurden 10 Taten angezeigt, bei denen jeweils einzelne Reifen von PKW auf Privatgrundstücken zerstochen wurden. Die Taten trugen sich in der Stormstraße, Uhlandstraße, Humboldtstraße, Lessingstraße und August-Hinrichs-Straße zu. Die Polizei in Garrel sucht auch hier Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte über die Telefonnummer 04474/310.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, dem 14.03.2020 wurde durch bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:15 Uhr die Heckscheibe eines Opel Insignia, welcher an der Kastanienallee in Cloppenburg geparkt war, eingeschlagen. Den Schaden beziffert die Polizei auf ca. 250 Euro.

Essen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, dem 13.03.2020 gegen 23:10 Uhr befuhr ein 64-Jähriger aus Quakenbrück mit einem Kleinkraftrad die Artlandtstraße. Bei einer Kontrolle durch eine Streife der Polizei Cloppenburg wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 03:40 Uhr befuhr eine 21-jährige aus Cloppenburg den Alten Emsteker Weg in Cloppenburg. Da kein Versicherungsschutz für das geführte Kleinkraftrad bestand, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 20:29 Uhr befuhr ein 49-jähriger Ukrainer mit einem Daimler die Jümmestraße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,01 Promille festgestellt. Aufgrund dessen und aufgrund der massiven Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete zudem eine Sicherheitsleistung zur Gewährleistung des Strafverfahrens an.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss befuhr ein 25-jähriger Lastruper mit einem Ford Mustang die Dwergter Straße in Molbergen, als er am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 22:05 Uhr durch eine Streife der Polizei gestoppt wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Bitterer Ausgang eines Tankstopps für einen 30-jährigen Cloppenburger in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Als der Mann gegen 01:40 Uhr mit seinem Grand Cherokee auf ein Tankstellengelände an der Osterstraße fuhr, befand sich einer Streifenbesatzung der Polizei zum Tanken ebenfalls auf dem Gelände. Da der Mann einen stark alkoholisierten Eindruck machte, wurde er durch die Beamten kontrolliert. Ein Test am mobilen Alkomaten ergab einen Wert von 2,29 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Essen - Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Essen auf der Löninger Straße. Ein alkoholisierter 42-jähriger Essener befuhr mit seinem Fahrrad ohne Licht die Straße Auf der Hardt. Ein 48-jähriger Essener befuhr die Löninger Straße in Richtung Auf der Hardt. Da der 42-järhrige die Vorfahrt des 48-Jährigen missachtete, kam es zum Zusammenstoß, wobei beide beteiligten sich leicht verletzten.

Löningen/Wachtum - Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ausparken wurde ein geparkter Opel Mokka an der Schützenstraße in Wachtum beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 12:30 Uhr am Samstag. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an dem Opel wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 14.03.2020 gegen 12:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Eschstraße in Cloppenburg. Der 44-jährige Fahrer eines Ssangyong aus Garrel überholte in Richtung Löninger Straße eine 22-jährige Cloppenburgerin, welche mit ihrem Daimler in gleicher Richtung fuhr. Als die Fahrzeuge sich seitlich berührten, wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Den Schaden am PKW beziffert die Polizei auf ca. 2000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Anwohnerparkplatz an der Sevelter Straße 57 in Cloppenburg wurde in der Zeit von Freitag, dem 13.03.2020 auf Samstag, dem 14.03.2020 zwischen 17:00 Uhr und 09:30 Uhr ein geparkter PKW Skoda Fabia beschädigt. Dies geschah vermutlich beim Ausparken durch einen anderen PKW. Der Schaden an dem Skoda liegt bei ca. 2000 Euro.

Garrel - Einbruchdiebstahl

Am Sonntag, dem 15.03.2020 gegen 06:00 Uhr wurde der Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen ein Einbruch in den Zimmermann-Markt in Garrel gemeldet. Die ersteintreffende Streife der Polizei konnte zwei Täter feststellen, die gerade den Markt verließen. Nach Verfolgung über ein Feld konnten beide Täter festgenommen werden. Die Personen hatten im Markt keine Beute gemacht. Es handelt sich um einen 15-jährigen und einen 28-järhigen Garreler. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Jugendliche an seine Eltern übergeben werden. Der 28-Jährige blieb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg in Haft, um die Tat im beschleunigten Verfahren abzuurteilen.

Cloppenburg - Einbruchdiebstahl

Eine Gruppe Täter brach am Sonntag, dem 15.03.2020 gegen 11:49 Uhr auf das Gelände der Mülldeponie Stapelfeld ein. Hierbei wurden sie beobachtet und es wurde umgehend die Polizei informiert. Nach Umstellung des Geländes konnte ein Täter festgenommen werden. Zwei weitere Täter entkamen unerkannt. Der Festgenommene wurde erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Täter machten vermutlich keine Beute, sodass es beim Versuch des Diebstahls blieb.

