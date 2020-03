Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 13.03.2020, kam es um 16.25h auf der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand steuerte ein zurzeit unbekannter Verursacher sein Fahrzeug in den Gegenverkehr, so dass ein 25-jähriger Ostrhauderfehner ausweichen musste und ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen. Saterland/ Strücklingen - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkoholika Am 14.03.2020, kam es um 02.15h auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Bokelesch. Im Bereich des Kreisverkehres verlor der Pkw-Führer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem 29-Jährigen festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ebenso wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

