Lohne - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag, den 13.03.20, auf Samstag, den 14.03.20, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäftes in der Keetstraße, 49393 Lohne. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Lohne (04442 - 93169) in Verbindung zu setzten.

Verkehrsunfall in Goldenstedt/Lutten

Am Fr. 13.03.2020, gg. 16.40 h befuhr ein 24-jähriger aus Lutten mit seinem Pkw den Waldbeerenweg in Lutten in Rtg. Goldenstedt/Varenesch. In einer Linkskurve kam er vermutlich infolge Unachtsamkeit/nicht angepasster Geschwindigkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet der Pkw ins Schleudern und dann nach links von der Fahrbahn ab, wo er schließlich gegen einen Baum prallte. Sowohl der Fahrer als auch sein 23-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt, am Baum wurde die Rinde leicht beschädigt.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherung

Am 14.03.20, gg. 15.30 Uhr, befuhr 32jähriger Lohner mit einem nichtversicherten Roller die Dinklager Straße in Lohne. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass neben der fehlenden Versicherung bei dem Lohner auch noch erheblich Alkohol im Spiel war. Aufgrund dessen musste bei dem Lohner eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden, er hatte nämlich keinen. Der Lohner muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 14.03.20, um 17.12 Uhr befuhr eine 41-Jährige aus Leverkusen die Dinklager in Straße aus Dinklage kommend in Fahrtrichtung Ortskern Lohne. In Höhe Brockdorf-Süd muss sie aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Ein nachfolgender 40-Jähriger aus Eschweiler übersieht dies und fährt mit seinen Pkw auf. Die 41-Jährige verletzt sich hierbei leicht.

Holdorf - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Bereits am Freitag, dem 13.03.2020 gegen 14:00 Uhr ereignete sich im Industriegebiet von Holdorf ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Sattelzügen, wobei hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 66-Jährige Führer eines Sattelzuges beabsichtigte von der Straße Gewerbering nach rechts auf die Industriestraße in Richtung B 214 abzubiegen. Zeitgleich befuhr der 51-Jährige Fahrzeugführer, eines mit Bierhefe beladenen, Sattelzuges die Industriestraße in Richtung Fallenriede. Der 66-Jährige aus dem Kreis Gütersloh fuhr beim Abbiegevorgang einen zu großen Bogen, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Auflieger vom Sattelzuges des 51-Jährigen gekommen ist. Die Sattelzugmaschine des 66-Jährigen und der Auflieger des 51-Jährigen wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, sodass ein geschätzter Schaden von rund 60.000,- Euro an beiden Sattelzügen entstanden ist. Glücklicherweise wurde keiner der beiden Fahrzeugführer bei dem Zusammenstoß verletzt. Für die Reparaturarbeiten am schwer beschädigten Auflieger musste die Zufahrt über die B 214 zum Industriegebiet Holdorf voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach einer halben Stunde wieder aufgehoben werden.

Langförden - Buschbrand

Am Samstagabend, den 14.03.2020 gegen 20:15 Uhr, gerät aus bislang ungeklärter Ursache ein ca. 5 mal 5 Meter großes Buschwerk und eine hohle Eiche in Brand. Der Brandort befindet sich in Langförden an einem Feldweg in Höhe Hasenstrohe 2. Die Feuerwehr Langförden war vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Gebäude oder Personen waren nicht gefährdet.

Steinfeld/Mühlen - Trunkenheit im Verkehr

Durch Zeugenaussagen konnte am 15.03.20, gg. 04:00 h, durch die Polizei Lohne eine 22-Jährige Pkw-Führerin festgestellt werden, die mit 1,10 Promille ihren Pkw auf der Dorfstraße in Mühlen führte. Durch die eingesetzten Bea. wurde eine Blutprobe angeordnet und gegen die Besch. ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Wechselseitige Körperverletzung

Am 15.03.20, gg. 02:15 Uhr kam es in Lohne an der Dinklager Straße vor einer Bar zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Zunächst gab es eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigem Gast, dem 30-jährigem Geschäftsführer der Bar und einem 36 Jahre altem Türsteher, die im weiteren Verlauf dann körperlich wurde. Der 32-jährige Gast wurde hierbei leicht verletzt.

