Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 14.03.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sachbeschädigungen in Garrel

In der Nacht zum 14.03.20 wurden in der Ortschaft Garrel mehrere Sachbeschädigungen an PKW begangen. An 9 PKW wurden insgesamt 13 Reifen zerstochen. Die Tatorte liegen überwiegend rund um die 'Dichtersiedlung'. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Hinweise werden an die Polizei in Garrel erbeten.

