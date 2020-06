Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen Kontrolleur und Fahrgast

Heilbronn (ots)

Heilbronn. Weil ein 20-jähriger Reisender am Donnerstagmittag (04.06.2020) gegen 11:45 Uhr offenbar aus einer Stadtbahn am Heilbronner Hauptbahnhof vor einem Kontrolleur zu flüchten versuchte, kam es zum Gerangel zwischen den beiden Männern. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der junge Mann wohl ein Zug vom technischen Schulzentrum zum Hauptbahnhof, wobei er offenbar kurz nach Beginn seiner Fahrt vom Prüfdienst ohne Fahrschein angetroffen wurde. Hierauf soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem syrischen Staatsangehörigen und dem deutschen Bahnmitarbeiter gekommen sein. Beim Halt der Stadtbahn am Heilbronner Hauptbahnhof stieß der 20-Jährige den Kontroller offenbar zur Seite und soll versucht haben zu flüchten, weshalb es wohl zum Gerangel zwischen den beiden Männern kam. Letztlich soll der 35-jährige Kontrolleur den Reisenden fixiert und zum Bundespolizeirevier Heilbronn verbracht haben, wo er ihn den Beamten übergab. Der 20-Jährige klagte nach dem Vorfall über Schmerzen im Nackenbereich und an der Hand, der 35-Jährige erlitt eine leichte Schürfwunde am Unterarm. Keiner der Beteiligten musste ärztlich versorgt werden. Es wird nun wegen des Verdachts der Leistungserschleichung und der wechselseitigen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971318882600 zu melden.

