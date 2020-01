Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unterwegs unter dem Einfluss von Cannabis

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 04.01.2020, gegen 23:45 Uhr, wurde in der Gottlieb-Daimler-Straße eine 28-jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Diese hatte ihr 4 Monate altes Baby dabei. Bei der Frau konnten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Der Frau musste auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die 28-Jährige wurde mit ihrem Baby in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

