Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Täter brechen zwei Mal Fenster auf

Wetter (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag und in der darauf folgenden Nacht öffneten Unbekannte zunächst das Fenster eines Reihenhauses an der Bergstraße, eine Nacht später gelangten sie durch ein Fenster in eine Wohnung an der Straße Am Bollwerk. An der Bergstraße gelangten sie durch das Badezimmerfenster in die Räume des Reihenhauses. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Am Bollwerk hebelten sie gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchten ebenfalls die Räume. Auch hier ist der Umfang der Beute bisher nicht bekannt.

