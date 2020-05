Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.05.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 42-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Noch ist vollkommen unklar, wie sich eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, in der Heilbronner Innenstadt zugetragen hat. Die beiden hielten sich vermutlich zusammen mit zwei weiteren Männern im Bereich des K 3 auf. An der Bushaltestelle Mannheimer Straße/Paulinenstraße hinter dem K 3 auf und gerieten offenbar in Streit. Dabei wurde dem Opfer mit einem bislang unbekannten Tatwerkzeug eine Stichverletzung am Rücken zugefügt. Ein unbeteiligter Zeuge verständigte die Polizei, welche mit mehreren Einsatzkräften an den Tatort kam. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Mittlerweile konnte er dieses wieder verlassen. Lebensgefahr bestand nicht. Der namentlich nicht bekannte Tatverdächtige flüchtete nach der Tat und ist aktuell unbekannten Aufenthalts. Hinweise auf weitere Straftaten im Umfeld des Tatorts ergaben sich nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und bittet nun Zeugen der Auseinandersetzung unter der Telefonnummer 07131-1044444 um Hinweise.

